РФ ударила дронами по Черниговской области: повреждена техника и здание пожарных

Российские войска нанесли удары БпЛА по Черниговской области. Повреждена техника и здание пожарных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

В ГСЧС сообщают, что обошлось без жертв и пострадавших.

В результате шести сбросов вражеского дрона, серьезные повреждения получили здание и техника местной пожарной команды в селе Гремяч.

Российские оккупанты нанесли несколько ударов беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) по пограничной общине Черниговской области.

Обстрелы приграничья Черниговской области

Российские войска постоянно обстреливают приграничные районы Черниговской области, а также осуществляют активные действия в направлении Сумской и Харьковской областей, где нередко фиксируются попытки вражеских диверсионно-разведывательных групп.

Так, вечером 4 января российская армия нанесла удар по пограничной Семеновке Черниговской области, используя управляемые авиационные бомбы. Оккупанты поразили центральную часть населенного пункта, что привело к значительным повреждениям в городе.

На начальном этапе местные власти и полиция сообщили о семи пострадавших в результате атаки, но впоследствии количество раненых из-за авиаудара России по Семеновке Черниговской области возросло. Ранения получили девять человек.