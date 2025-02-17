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РФ ударила дронами по Черниговской области: повреждена техника и здание пожарных

Понедельник 17 февраля 2025 21:42
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РФ ударила дронами по Черниговской области: повреждена техника и здание пожарных Фото: РФ ударила дронами по пограничной общине Черниговщины (t.me.dsns_telegram)
Автор: Владислава Ткаченко

Российские войска нанесли удары БпЛА по Черниговской области. Повреждена техника и здание пожарных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Российские оккупанты нанесли несколько ударов беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) по пограничной общине Черниговской области.

В результате шести сбросов вражеского дрона, серьезные повреждения получили здание и техника местной пожарной команды в селе Гремяч.

Фото: ГСЧС Украины (https://t.me/dsns_telegram)

В ГСЧС сообщают, что обошлось без жертв и пострадавших.

"Враг действует коварно. Обстрел пожарной команды - очередное преступление россиян", - написал в Telegram-канале городской голова Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

Обстрелы приграничья Черниговской области

Российские войска постоянно обстреливают приграничные районы Черниговской области, а также осуществляют активные действия в направлении Сумской и Харьковской областей, где нередко фиксируются попытки вражеских диверсионно-разведывательных групп.

Так, вечером 4 января российская армия нанесла удар по пограничной Семеновке Черниговской области, используя управляемые авиационные бомбы. Оккупанты поразили центральную часть населенного пункта, что привело к значительным повреждениям в городе.

На начальном этапе местные власти и полиция сообщили о семи пострадавших в результате атаки, но впоследствии количество раненых из-за авиаудара России по Семеновке Черниговской области возросло. Ранения получили девять человек.

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