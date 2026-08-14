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РФ ударила дронами по дому на Сумщине, погибла женщина и ее сын

09:01 14.08.2026 Пт
1 мин
Враг нанес двойной удар по жилому дому
aimg Татьяна Степанова
РФ ударила дронами по дому на Сумщине, погибла женщина и ее сын Фото: в результате двойного удара РФ в Сумской области погиб 9-летний мальчик и его мама (t.me/hryhorov_oleg)
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Российские войска утром 14 августа двумя реактивными дронами ударили по жилому дому в Сумской области. Погибла женщина и 9-летний сын.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Олега Григорова.

"Рано утром россияне двумя реактивными дронами ударили по частному жилому дому в Буринской общине. Большие разрушения и пожар", - сообщил Григоров.

По его словам, на месте погибла 29-летняя женщина и ее 9-летний сын.

Еще четыре человека пострадали. Двое из них - отец и бабушка мальчика - с тяжелыми ожогами находятся в больнице.

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 14 августа российские захватчики запустили на разные регионы Украины 112 беспилотников.

Силы ПВО сбили 90 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

В то же время есть попадание российских дронов на 11 локациях. Также еще в 6 местах упали обломки сбитых беспилотников.

Вечером 13 августа россияне атаковали КАБами Краматорскую общину. В результате обстрела повреждена жилая застройка и известно более 15 пострадавших людей.

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