РФ ударила дронами по дому на Сумщине, погибла женщина и ее сын

Российские войска утром 14 августа двумя реактивными дронами ударили по жилому дому в Сумской области. Погибла женщина и 9-летний сын.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Олега Григорова.

Еще четыре человека пострадали. Двое из них - отец и бабушка мальчика - с тяжелыми ожогами находятся в больнице.

По его словам, на месте погибла 29-летняя женщина и ее 9-летний сын.

"Рано утром россияне двумя реактивными дронами ударили по частному жилому дому в Буринской общине. Большие разрушения и пожар", - сообщил Григоров.

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 14 августа российские захватчики запустили на разные регионы Украины 112 беспилотников.

Силы ПВО сбили 90 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

В то же время есть попадание российских дронов на 11 локациях. Также еще в 6 местах упали обломки сбитых беспилотников.

Вечером 13 августа россияне атаковали КАБами Краматорскую общину. В результате обстрела повреждена жилая застройка и известно более 15 пострадавших людей.