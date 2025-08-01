РФ вдарила дронами по Балаклії: почалась пожежа

Російська армія сьогодні вночі завдала дронової атаки по цивільному промисловому підприємству у Балаклії, що у Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника МВА Віталія Карабанова.

"Унаслідок чергової ворожої атаки, здійсненої за допомогою ударних БпЛА, зафіксовано декілька влучань по території міста Балаклія", - написав Карабанов.

За його даними, на місці події виникла пожежа. На щастя, постраждалих немає.

"Закликаємо громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватись інструкцій служб безпеки", - звернувся він до жителів міста.



Обстріли Харкова та області

Нагадаємо, 30 липня над Харковом були зафіксовані ворожі дрони. Згодом рятувальники уточнили, що під ворожу атаку дронів у Харкові потрапили два райони - окрім Шевченківського, також постраждав і Слобідський.

А ось 29 липня, російські окупанти обстріляли з артилерії село Новоплатонівка в Ізюмському районі Харківської області. П’ятеро мирних мешканців загинули біля магазину, ще троє отримали поранення.

У ніч на 26 липня росіяни атакували Харків КАБами, ракетами та дронами. Унаслідок удару було пошкоджено багатоповерхівки, підприємство, дороги, контактну мережу.