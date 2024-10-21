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РФ вдарила по дитячому садку у Запоріжжі: відомо про дві жертви, та 15 поранених

Фото: наслідки обстрілу Запоріжжя 21 жовтня (dsns.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Російська армія сьогодні вранці, 21 жовтня, завдала удару по дитячому садочку у місті Запоріжжя. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені легкові автомобілі, що знаходились поруч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької обласної адміністрації Івана Федорова та ДСНС.

Як повідомили у ДСНС, близько 09:15 ворог поцілив у житловий сектор в одному з районів обласного центру та частково зруйнував двоповерхову будівлю дитячого садочку.

Станом на 10:30 було відомо про чотирьох поранених. На місці проводились пошукові та аварійно-рятувальні роботи.

А вже о 15:01 Федоров уточнив, що кількість поранених в результаті удару по Запоріжжю зросли до 15. 

Також вже відомо про дві жертви.

"Медики продовжують обстежувати постраждалих та надавати їм всю необхідну допомогу", - написав Федоров.

Обстріли Запоріжжя

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що сьогодні під час тривоги у Запоріжжі пролунав вибух.

Також варто зауважити, що російські війська постійно обстрілюють Запоріжжя - зокрема, 19 жовтня, РФ завдала двох ударів Запоріжжю. Тоді через обстріл постраждали люди, зокрема діти.

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