РФ вдарила по дитячому садку у Запоріжжі: відомо про дві жертви, та 15 поранених
Російська армія сьогодні вранці, 21 жовтня, завдала удару по дитячому садочку у місті Запоріжжя. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені легкові автомобілі, що знаходились поруч.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької обласної адміністрації Івана Федорова та ДСНС.
Як повідомили у ДСНС, близько 09:15 ворог поцілив у житловий сектор в одному з районів обласного центру та частково зруйнував двоповерхову будівлю дитячого садочку.
Станом на 10:30 було відомо про чотирьох поранених. На місці проводились пошукові та аварійно-рятувальні роботи.
А вже о 15:01 Федоров уточнив, що кількість поранених в результаті удару по Запоріжжю зросли до 15.
Також вже відомо про дві жертви.
"Медики продовжують обстежувати постраждалих та надавати їм всю необхідну допомогу", - написав Федоров.
Обстріли Запоріжжя
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що сьогодні під час тривоги у Запоріжжі пролунав вибух.
Також варто зауважити, що російські війська постійно обстрілюють Запоріжжя - зокрема, 19 жовтня, РФ завдала двох ударів Запоріжжю. Тоді через обстріл постраждали люди, зокрема діти.
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