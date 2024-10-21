РФ ударила по детскому саду в Запорожье: известно о двух жертвах и 15 раненых

Российская армия сегодня утром, 21 октября, нанесла удар по детскому саду в городе Запорожье. Взрывной волной и обломками повреждены находившиеся рядом легковые автомобили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской областной администрации Ивана Федорова и ГСЧС.

Как сообщили в ГСЧС, около 09:15 враг попал в жилищный сектор в одном из районов областного центра и частично разрушил двухэтажное здание детского сада.

По состоянию на 10:30 было известно о четырех раненых. На месте проводились поисковые и аварийно-спасательные работы.

А уже в 15:01 Федоров уточнил, что количество раненых в результате удара по Запорожью выросло до 15-ти.

Также уже известно о двух жертвах.

"Медики продолжают обследовать пострадавших и оказывать им всю необходимую помощь", – написал Федоров.

Обстрелы Запорожья

Напомним, ранее мы писали о том, что сегодня во время тревоги в Запорожье раздался взрыв.

Также стоит заметить, что российские войска постоянно обстреливают Запорожье – в частности, 19 октября, РФ нанесла два удара по Запорожью. Тогда из-за обстрелов пострадали люди, в том числе дети.

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