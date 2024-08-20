РФ вдарила по дитячому кафе у Малокатеринівці Запорізької області: є поранені

Ситуація у Запорізькій області

Російській військові постійно завдають ударів по Запорізькій області. Раніше Федоров розповідав, що у Запорізькій області йдуть роботи над будівництвом відразу шести підземних шкіл.

На початку серпня стало відомо, що в Запорізькій області після падіння російського дрона було знеструмлено підстанцію. А у червні росіяни використали для атаки на Запорізьку область фугасні бомби. Було повністю знищено будинок, де жили цивільні.

Водночас за словами речника Оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитра Лиховія, на Запорізькому напрямку за останні три доби не зафіксовано жодних штурмових дій російських військ, що є нетиповою поведінкою для загарбників.

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