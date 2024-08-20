UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

РФ вдарила по дитячому кафе у Малокатеринівці Запорізької області: є поранені

Ілюстративне фото: у Запорізькій області РФ вдарила по дитячому кафе 20 серпня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація вдень вівторка, 20 серпня, вдарила по дитячому кафе у селищі Малокатеринівка, що у Запорізькій області.

Про це заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону та його допис у Telegram.

За даними Федорова, в результаті обстрілу було поранено троє дітей, одна із них в тяжкому стані.

Він зауважив, що росіяни влучили прямо у кафе.

"Такими є наслідки російського удару по Малокатеринівці Запорізької області. Терорист калічить цивільних людей і не зупиниться навіть перед дітьми. Маємо зупинити", - написав Федоров.

 

Ситуація у Запорізькій області

Російській військові постійно завдають ударів по Запорізькій області. Раніше Федоров розповідав, що у Запорізькій області йдуть роботи над будівництвом відразу шести підземних шкіл.

На початку серпня стало відомо, що в Запорізькій області після падіння російського дрона було знеструмлено підстанцію. А у червні росіяни використали для атаки на Запорізьку область фугасні бомби. Було повністю знищено будинок, де жили цивільні.

Водночас за словами речника Оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитра Лиховія, на Запорізькому напрямку за останні три доби не зафіксовано жодних штурмових дій російських військ, що є нетиповою поведінкою для загарбників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні