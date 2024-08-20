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РФ ударила по детскому кафе в Малокатериновке Запорожской области: есть раненые

Иллюстративное фото: в Запорожской области РФ ударила по детскому кафе 20 августа (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация днем вторника, 20 августа, ударила по детскому кафе в поселке Малокатериновка в Запорожской области.

Об этом заявил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона и его сообщение в Telegram.

По данным Федорова, в результате обстрела были ранены трое детей, один из них в тяжелом состоянии.

Он отметил, что россияне попали прямо в кафе.

"Таковы последствия российского удара по Малокатериновке Запорожской области. Террорист калечит гражданских людей и не остановится даже перед детьми. Должны остановить", - написал Федоров.

 

Ситуация в Запорожской области

Российские военные постоянно наносят удары по Запорожской области. Ранее Федоров рассказывал, что в Запорожской области идут работы по строительству сразу шести подземных школ.

В начале августа стало известно, что в Запорожской области после падения русского дрона была обесточена подстанция . А в июне россияне использовали для атаки на Запорожскую область фугасные бомбы . Было полностью уничтожено здание, где жили гражданские.

В то же время по словам спикера Оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрия Лиховия, на Запорожском направлении за последние трое суток не зафиксировано никаких штурмовых действий российских войск, что является нетипичным поведением для захватчиков.

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