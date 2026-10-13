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Главная » Новости » Война в Украине

РФ ударила по зданию университета в центре Ровно, есть раненые (видео)

11:16 13.10.2026 Вт
1 мин
aimg Елена Чупровская
РФ ударила по зданию университета в центре Ровно, есть раненые (видео) Фото:
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Утром 13 октября РФ нанесла дроновый удар по центру Ровно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ровенскую ОВА.

Взрывы в Ровно прозвучали на фоне атаки дронов. Враждебная цель двигалась из центра Украины в западном направлении.

Впоследствии местные услышали звуки взрывов. Как выяснилось впоследствии, дрон попал в помещение учебного заведения.

"Имеем прилет в центр города, в корпус учебного заведения. Все службы на месте, работаем. Много повреждений, ранены", - сказал начальник ОВА Александр Коваль.

При чем он не уточнил, сколько людей получили ранения и каков характер их повреждений.

Напомним, этой ночью РФ атаковала Украину более сотни дронов, среди которых большинство являются реактивными, а также пятью баллистическими ракетами.

Украина не получила данных об их пусках с территории РФ, так что взрывы в Киеве прозвучали еще до объявления воздушной тревоги.

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