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РФ вдарила по будівлі НАН у центрі Києва, є жертви: всі подробиці

14:23 28.09.2026 Пн
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: наслідки удару по НАН (Сазанович)

Російський безпілотник в понеділок, 28 вересня, влучив у Національну академію наук в Шевченківському районі Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ", допис голови Шевченківської РДА Олександра Сазановича і допис керівника ЦПД Андрія Коваленка.

У пресслужбі НАНУ розповіли "Укрінформу", що відбувся "прямий приліт російського дрона в будівлю НАН", яка розташована в центрі столиці.

"Перебуваю на місці ураження в Шевченківському районі. На жаль, є травмовані та загиблі. На місці працюють усі екстрені та відповідні служби", - повідомив Сазанович.

Він також закликав місцевих мешканців не наближатися до місця "прильоту" та не заважати роботі служб.

Фото: наслідки удару по НАН (Сазанович)

"Академія наук, центр Києва, яка ідіотська війна", - зазначив Коваленко.

Оновлено о 14:35

Президент Володимир Зеленський відреагував на удар російських окупантів по будівлі Національної академії наук.

"Зараз триває рятувальна операція, гасять пожежу, шукають людей, які могли перебувати в будівлі. Всі служби залучені. Сьогодні ж у Києві були атаковані фармацевтична компанія та заправки, в Дніпрі - бізнес-центр, в інших містах і регіонах - теж цивільні об’єкти, підприємства, об’єкти зв’язку. На жаль, є загиблі…", - зазначив президент.

Глава держави підкреслив, що Росія обов’язково отримає відповідь за це.

"Росія повинна відповідати за все це і відчувати реальні наслідки", - заявив він.

Оновлено о 14:47

Начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив про перекриття руху транспорту вулицею Володимирською (від перехрестя з вулицею Богдана Хмельницького до перехрестя з бульваром Тараса Шевченка).

Нагадаємо, сьогодні у Києві внаслідок удару РФ було пошкоджено одну з АЗС. Її працівники під час повітряної тривоги вчасно зупинили роботу та пішли до укриття, тому серед них ніхто не постраждав.

РБК-Україна також писало, що сьогодні вранці російські дрони вдарили по Києву. Внаслідок обстрілу були пошкоджені об'єкти в Оболонському та Шевченківському районах столиці, зокрема АЗС та офісна будівля.

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КиївНАН УкраиныВійна в УкраїніДрони