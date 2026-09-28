У Києві постраждала АЗС ОККО після атаки РФ: що відомо

У Києві внаслідок ворожої атаки було пошкоджено один із автозаправних комплексів. Співробітники АЗК під час повітряної тривоги вчасно зупинили роботу та перейшли до укриття. В результаті, серед працівників постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію компанії ОККО у мережі Facebook.

Працівники встигли сховатися

Як повідомили у компанії, команда АЗК діяла злагоджено та відповідно до протоколів безпеки. Після оголошення повітряної тривоги співробітники оперативно припинили роботу та перейшли в укриття.

"Команда АЗК діяла злагоджено і відповідно до протоколів безпеки. Під час повітряної тривоги працівники оперативно припинили роботу та перейшли в укриття. На щастя, ніхто не постраждав - і це для нас найголовніше", - зазначили в компанії.

Ушкодження оцінюють

Наразі на місці пошкодженого об'єкту працюють відповідні служби. Фахівці оцінюють масштаби пошкоджень та визначають стан АЗК.

За підсумками огляду буде встановлено обсяг необхідних відновлювальних робіт.