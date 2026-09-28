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У Києві постраждала АЗС ОККО після атаки РФ: що відомо

12:58 28.09.2026 Пн
1 хв
aimg Анастасія Никончук
У Києві постраждала АЗС ОККО після атаки РФ: що відомо Фото: АЗС (ОККО)
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У Києві внаслідок ворожої атаки було пошкоджено один із автозаправних комплексів. Співробітники АЗК під час повітряної тривоги вчасно зупинили роботу та перейшли до укриття. В результаті, серед працівників постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію компанії ОККО у мережі Facebook.

Працівники встигли сховатися

Як повідомили у компанії, команда АЗК діяла злагоджено та відповідно до протоколів безпеки. Після оголошення повітряної тривоги співробітники оперативно припинили роботу та перейшли в укриття.

"Команда АЗК діяла злагоджено і відповідно до протоколів безпеки. Під час повітряної тривоги працівники оперативно припинили роботу та перейшли в укриття. На щастя, ніхто не постраждав - і це для нас найголовніше", - зазначили в компанії.

Ушкодження оцінюють

Наразі на місці пошкодженого об'єкту працюють відповідні служби. Фахівці оцінюють масштаби пошкоджень та визначають стан АЗК.

За підсумками огляду буде встановлено обсяг необхідних відновлювальних робіт.

Фото: ОККО

Нагадуємо, що вранці 28 вересня російські безпілотники атакували Київ. Внаслідок удару пошкодження отримали об'єкти в Оболонському та Шевченківському районах столиці, зокрема автозаправна станція та офісна будівля.

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