У Києві постраждала АЗС ОККО після атаки РФ: що відомо
У Києві внаслідок ворожої атаки було пошкоджено один із автозаправних комплексів. Співробітники АЗК під час повітряної тривоги вчасно зупинили роботу та перейшли до укриття. В результаті, серед працівників постраждалих немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію компанії ОККО у мережі Facebook.
Працівники встигли сховатися
Як повідомили у компанії, команда АЗК діяла злагоджено та відповідно до протоколів безпеки. Після оголошення повітряної тривоги співробітники оперативно припинили роботу та перейшли в укриття.
"Команда АЗК діяла злагоджено і відповідно до протоколів безпеки. Під час повітряної тривоги працівники оперативно припинили роботу та перейшли в укриття. На щастя, ніхто не постраждав - і це для нас найголовніше", - зазначили в компанії.
Ушкодження оцінюють
Наразі на місці пошкодженого об'єкту працюють відповідні служби. Фахівці оцінюють масштаби пошкоджень та визначають стан АЗК.
За підсумками огляду буде встановлено обсяг необхідних відновлювальних робіт.
Нагадуємо, що вранці 28 вересня російські безпілотники атакували Київ. Внаслідок удару пошкодження отримали об'єкти в Оболонському та Шевченківському районах столиці, зокрема автозаправна станція та офісна будівля.