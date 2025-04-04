РФ вдарила балістикою по жилому мікрорайону Кривого Рогу: багато загиблих та поранених

Що відомо про удар

Ввечері п'ятниці у низці областей було оголошено сигнал тривоги. Повітряні сили попереджали про застосування балістичного озброєння з південного сходу. В цей момент моніторингові канали повідомили, що у Кривому Розі пролунав вибух.

"Ворог вдарив по Кривому Рогу. Зʼясовуємо. Деталі згодом. До відбою перебувати в безпечних місцях", - повідомив тоді Лисак.

Також відомо, що внаслідок удару у місті пошкоджено багатоповерхівки та почалась пожежа.

Наслідки удару

Станом на 19:35 відом, що внаслідок ворожого обстрілу загинули 12 людей, серед них - двоє людей. Ще понад 50 отримали поранення.

За даними Вілкула, росіяни вдарили балістичною ракетою в центр житлового мікрорайону міста.

"На зараз вже 12 загиблих, поранених більше 50", - повідомив Вілкул.

Через деякий час Лисак уточнив, що серед загиблих - двоє дітей.

"Дванадцять людей загинуло у Кривому Розі. З них двоє – діти. Кількість поранених уточнюється", - повідомив він.

Попередні обстріли Кривого Рогу

У середу, 2 квітня, росіяни атакували об'єкт цивільної інфраструктури в Кривому Розі за допомогою балістики. Тоді загинули чотири особи, та постраждали 29-річна жінка та 35-річний і 41-річний чоловіки.

Попередня атака на місто була 29 березня, тоді також було завдано ракетного удару. Однак обійшлось без загиблих, відомо що тоді постраждали семеро людей.

В ніч на 26 березня росіяни атакували місто ударними безпілотниками типу "Шахед".