Обстріл Кривого Рогу: з'явились фото наслідків
Росіяни влаштували ракетну атаку на Кривий Ріг 29 березня. З'явились фото наслідків обстрілу, через який постраждали вже сім людей.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на ДСНС України, Офіс генпрокурора.
Так, внаслідок ракетного удару по місту Кривий Ріг попередньо поранено 7 людей.
Наслідки атаки РФ на Кривий Ріг
В результаті атаки спалахнув легковий автомобіль, який рятувальники оперативно загасили.
"Пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, магазин, автомийка та інфрастуктурний об’єкт. Понівечено більше 20 автомобілів", - розповіли у ДСНС.
Наслідки атаки окупантів на Кривий Ріг 29 березня (t.me/dsns_telegram)
На місці події працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці, які фіксують черговий воєнний злочин РФ.
За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
Наслідки атаки окупантів на Кривий Ріг 29 березня (t.me/pgo_gov_ua)
Атака РФ на Кривий Ріг
Російські окупанти атакували Кривий Ріг у суботу, 29 березня. Загарбники вдарили ракетами.
Спочатку повідомлялося, що через атаку росіян на Кривий Ріг постраждала одна жінка. Пізніше кількість постраждалих різко зросла до 5 людей, потім - до семи.
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