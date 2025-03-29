Обстріл Кривого Рогу: з'явились фото наслідків

Росіяни влаштували ракетну атаку на Кривий Ріг 29 березня. З'явились фото наслідків обстрілу, через який постраждали вже сім людей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ДСНС України, Офіс генпрокурора.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

На місці події працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці, які фіксують черговий воєнний злочин РФ.

"Пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, магазин, автомийка та інфрастуктурний об’єкт. Понівечено більше 20 автомобілів", - розповіли у ДСНС.

Атака РФ на Кривий Ріг

Російські окупанти атакували Кривий Ріг у суботу, 29 березня. Загарбники вдарили ракетами.

Спочатку повідомлялося, що через атаку росіян на Кривий Ріг постраждала одна жінка. Пізніше кількість постраждалих різко зросла до 5 людей, потім - до семи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.