РФ вдарила балістикою по базі відпочинку під Харковом, є постраждалі

Масований удар по Харкову

Нагадаємо,що в ніч на 2 квітня російські окупанти масовано атакували Харків дронами. Як повідомляла місцева влада, РФ випустила близько 13 "Шахедів" по місту.

Влучання зафіксовані у кількох локаціях. Під ударом була промислова зона. Внаслідок атаки горіли приватні підприємства та будинки.

Внаслідок нальоту дронів постраждали вісім людей, серед яких троє дітей.

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