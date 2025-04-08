РФ ударила баллистикой по базе отдыха под Харьковом, есть пострадавшие

Массированный удар по Харькову

Напомним, что в ночь на 2 апреля российские оккупанты массированно атаковали Харьков дронами. Как сообщали местные власти, РФ выпустила около 13 "Шахедов" по городу.

Попадания зафиксированы в нескольких локациях. Под ударом была промышленная зона. В результате атаки горели частные предприятия и дома.

В результате налета дронов пострадали восемь человек, среди которых трое детей.

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