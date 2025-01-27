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РФ вдарила авіабомбами по Степногірську у Запорізькій області, є поранені

Фото: наслідки атаки на Степногірськ (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Наталія Кава

Росіяни атакували авіабомбами Степногірськ у Запорізькій області. Внаслідок обстрілу постраждали чотири людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова в Telegram.

"Чотири людини поранені - ворог продовжує терор прифронтових територій", - написав Федоров.

За його даними, росіяни вдарили керованими авіабомбами по Степногірську. Поранення дістали дві жінки і два чоловіки. Їм надається необхідна допомога.

 Фото: наслідки атаки на Степногірськ (t.me/ivan_fedorov_zp)

Обстріл Запоріжжя у ніч на 23 січня 

У ніч на 23 січня російські терористи двічі атакували Запоріжжя, тоді ворожі дрони знищили енергетичний об'єкт, внаслідок чого понад 20 тисяч абонентів залишилися без світла. Зокрема ворог атакував місто балістичними ракетами, одна з яких зруйнувала двоповерховий багатоквартирний будинок. 

Внаслідок обстрілу загинув 47-річний чоловік.  

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