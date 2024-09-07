РФ не вдається подолати кадровий голод на окупованих територіях України, - ЦНС

Росія досі не може подолати кадровий голод на тимчасово окупованих територіях України. Люди не бажають співпрацювати з ворогом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
Зокрема, мова йде про бюджетні установи. Так, з початком нового навчального року росіянам не вдається знайти достатню кількість вчителів для "промивання мізків українським дітям".
Крім того, у росіян спостерігається недостатня кількість комунальників та лікарів. Внаслідок цього, захоплені регіони не функціонують.
"Хоча саме на окупантів покладається забезпечення життєдіяльності згідно з міжнародним правом", - наголосили в ЦНС.
Як зазначає інформаційний ресурс, причиною кадрового дефіциту є небажання місцевого населення співпрацювати з ворогом. Ще однією причиною є те, що більшість людей виїхали за межі окупованих територій.
В кінці публікації Центр національного спротиву закликав людей повідомляти про колаборантів, щоб зрадники не змогли уникнути відповідальності за злочини проти українського народу.
Нагадаємо, що за даними ЦНС, українські регіони, які в окупації, провалили план з вербування населення в армію Росії. Невиконання становить 60%.
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