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РФ не удается преодолеть кадровый голод на оккупированных территориях Украины, - ЦНС

Фото: пророссийский мэр Мариуполя Константин Иващенко (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Россия до сих пор не может побороть кадровый голод на временно оккупированных территориях Украины. Люди не хотят сотрудничать с врагом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

В частности, речь идет о бюджетных учреждениях. Так, с началом нового учебного года россиянам не удается найти достаточное количество учителей для "промывания мозгов украинским детям".

Кроме того, у россиян наблюдается недостаточное количество коммунальщиков и врачей. В результате этого захваченные регионы не функционируют.

"Хотя именно на окупантов возлагается обеспечение жизнедеятельности согласно международному праву", - подчеркнули в ЦНС.

Как отмечает информационный ресурс, причиной кадрового дефицита есть нежелание местного населения сотрудничать с врагом. Еще одной причиной является то, что большинство людей выехали за пределы оккупированных территорий.

В конце публикации Центр национального сопротивления призвал людей сообщать о коллаборантах, чтобы предатели не смогли избежать ответственности за преступления против украинского народа.

Напомним, что по данным ЦНС, украинские регионы, которые в оккупации, провалили план по вербовке населения в армию России. Невыполнение составляет 60%.

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