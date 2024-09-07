Россия до сих пор не может побороть кадровый голод на временно оккупированных территориях Украины. Люди не хотят сотрудничать с врагом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления ( ЦНС ).

В частности, речь идет о бюджетных учреждениях. Так, с началом нового учебного года россиянам не удается найти достаточное количество учителей для "промывания мозгов украинским детям".

Кроме того, у россиян наблюдается недостаточное количество коммунальщиков и врачей. В результате этого захваченные регионы не функционируют.

"Хотя именно на окупантов возлагается обеспечение жизнедеятельности согласно международному праву", - подчеркнули в ЦНС.

Как отмечает информационный ресурс, причиной кадрового дефицита есть нежелание местного населения сотрудничать с врагом. Еще одной причиной является то, что большинство людей выехали за пределы оккупированных территорий.

В конце публикации Центр национального сопротивления призвал людей сообщать о коллаборантах, чтобы предатели не смогли избежать ответственности за преступления против украинского народа.