UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

РФ вчора вдарила по монастирю УПЦ в Одесі, а пропаганда нафантазувала "військовий об'єкт"

Фото: РФ вчора вдарила по монастирю УПЦ в Одесі, а пропаганда нафантазувала "військовий об'єкт" (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти увечері 21 березня обстріляли монастир УПЦ Московського патріархату. При цьому в Міноборони країни-агресора нафантазували про завдання удару по "військовому об'єкту".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міноборони РФ.

Так, учора ввечері одна з російських ракет влучила у триповерховий гуртожиток для паломників. Внаслідок чого четверо людей постраждали.

При цьому в російському Міноборони навигадували про нібито завдання ударів по двох ангарах з озброєннями і військовою технікою на території аеродрому "Шкільний".

Нагадаємо, спікера оперативного командування "Південь" Владислав Назаров повідомляв, що росіяни випустили три керовані авіаційні ракети класу "повітря-поверхня" X-59 винищувачами Су-35 у напрямку Чорного моря. При цьому сили ППО збили дві ракети.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаРосійська Федерація