РФ в очередной раз ударила по Запорожью: в городе был пожар и повреждены дома

В ночь на 24 сентября россияне снова атаковали город Запорожье. В результате обстрела возник пожар и повреждены частные дома.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

В частности, накануне новых суток он предупреждал, что для области и областного центра есть угроза применения КАБов. После этого в направлении города было зафиксировано движение по меньшей мере одного дрона. В дальнейшем стало известно о последствиях.

"В результате вражеской атаки возник пожар в одном из районов города. Предварительно, без пострадавших. Последствия устанавливаются", - написал Федоров в 00:21.

Позже он уточнил, что из-за атаки РФ повреждены также частные дома и показал фото. По последним данным, россияне нанесли по Запорожью 2 удара ФАБами, пожар пока локализован.