РФ в очередной раз ударила по Запорожью: в городе был пожар и повреждены дома
В ночь на 24 сентября россияне снова атаковали город Запорожье. В результате обстрела возник пожар и повреждены частные дома.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.
В частности, накануне новых суток он предупреждал, что для области и областного центра есть угроза применения КАБов. После этого в направлении города было зафиксировано движение по меньшей мере одного дрона. В дальнейшем стало известно о последствиях.
"В результате вражеской атаки возник пожар в одном из районов города. Предварительно, без пострадавших. Последствия устанавливаются", - написал Федоров в 00:21.
Позже он уточнил, что из-за атаки РФ повреждены также частные дома и показал фото. По последним данным, россияне нанесли по Запорожью 2 удара ФАБами, пожар пока локализован.
Обстрел Запорожья
Напомним, что россияне в последние дни массированно атакуют Запорожье. На город летели как дроны, так и КАБы.
В частности, 23 сентября тревога в области длилась более 6 часов. В это время враг направлял на город и область дроны типа "Шахед" и управляемые авиабомбы.
Позже стало известно , что один из ударов был по местному предприятию, в результате чего возник пожар. Кроме того, из-за вражеской атаки один человек погиб и 15 обратились за помощью врачей.
Подробнее о том, что происходило - читайте в материале РБК-Украина.