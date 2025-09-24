ua en ru
РФ в очередной раз ударила по Запорожью: в городе был пожар и повреждены дома

Среда 24 сентября 2025 01:20
РФ в очередной раз ударила по Запорожью: в городе был пожар и повреждены дома Фото: пожар локализован (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 24 сентября россияне снова атаковали город Запорожье. В результате обстрела возник пожар и повреждены частные дома.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

В частности, накануне новых суток он предупреждал, что для области и областного центра есть угроза применения КАБов. После этого в направлении города было зафиксировано движение по меньшей мере одного дрона. В дальнейшем стало известно о последствиях.

"В результате вражеской атаки возник пожар в одном из районов города. Предварительно, без пострадавших. Последствия устанавливаются", - написал Федоров в 00:21.

Позже он уточнил, что из-за атаки РФ повреждены также частные дома и показал фото. По последним данным, россияне нанесли по Запорожью 2 удара ФАБами, пожар пока локализован.

Обстрел Запорожья

Напомним, что россияне в последние дни массированно атакуют Запорожье. На город летели как дроны, так и КАБы.

В частности, 23 сентября тревога в области длилась более 6 часов. В это время враг направлял на город и область дроны типа "Шахед" и управляемые авиабомбы.

Позже стало известно , что один из ударов был по местному предприятию, в результате чего возник пожар. Кроме того, из-за вражеской атаки один человек погиб и 15 обратились за помощью врачей.

Подробнее о том, что происходило - читайте в материале РБК-Украина.

