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РФ з важкої артилерії обстріляла Нікополь та дві громади у Дніпропетровській області

Фото: РФ з важкої артилерії обстріляла Нікополь (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 21 лютого, російські військові обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Тричі протягом дня російська армія гатила по Нікопольщині з важкої артилерії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під ворожий вогонь сьогодні потрапили Мирівська, Марганецька громади та сам Нікополь.

"Минулося без постраждалих, відповідні служби встановлюють наслідки обстрілів", - додав глава облради.

Нагадаємо, що від початку вторгнення окупанти пошкодили 4045 будинків у Дніпропетровській області.

У неділю, 19 лютого, російські військові в черговий раз обстріляли територію Дніпропетровської області, в результаті чого було поранено місцевих мешканців та пошкоджено цивільну інфраструктуру.

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