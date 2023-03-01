РФ на узбережжі Молочного лиману під Мелітополем облаштувала полігон, - мер

Російські військові облаштували полігон на узбережжі Молочного лиману під Мелітополем (Запорізьку область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

За його словами, на узбережжі Молочного лиману, який має природоохоронний статус, влаштували полігон. Там вони регулярно тренують мобілізованих, звучать вибухи та постріли.

"На базах відпочинку поселили військових - тепер замість дитячого сміху і музики тут постріли та вибухи", - заявив мер.

Зазначається, що росіяни морем возили награбоване зерно, боєприпаси та військове озброєння.

"І море, і курортна інфраструктура потрібні окупантам виключно у військових цілях", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що на аеродромі захопленого окупантами Мелітополя у середу, 1 березня, було чути звуки вибухів. Через деякий час там було помітно густий дим.

Російські окупанти масово переміщають своїх солдатів та військову техніку до Мелітополя. Сьогодні, 1 березня, там помітили чергову ворожу колону.

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