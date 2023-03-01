РФ на побережье Молочного лимана под Мелитополем обустроила полигон, - мэр

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

По его словам, на побережье Молочного лимана, обладающего природоохранным статусом, устроили полигон. Там они регулярно тренируют мобилизованные, звучат взрывы и выстрелы.

"На базах отдыха поселили военных - теперь вместо детского смеха и музыки здесь выстрелы и взрывы", - заявил мэр.

Отмечается, что россияне по морю возили награбленное зерно, боеприпасы и военное вооружение.

"И море, и курортная инфраструктура нужны оккупантам исключительно в военных целях", - говорится в сообщении.

Напомним, что на аэродроме захваченного оккупантами Мелитополя в среду , 1 марта, были слышны звуки взрывов. Через некоторое время там был заметно густой дым.

Российские оккупанты массово перемещают своих солдат и военную технику в Мелитополь. Сегодня, 1 марта, там была замечена очередная вражеская колонна.

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