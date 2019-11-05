В РФ уволили начальника разведцентра из-за провалов в вербовке украинцев, - СБУ

Фото: уволенный начальник российской разведки Петр Каменщиков (ssu.gov.ua)

Украинская контрразведка разоблачила четырех таких агентов

Начальника российского разведывательного центра в Краснодарском крае, который обеспечивал информацией боевиков на Донбассе, принимал участие в аннексии Крыма и вербовал украинцев, уволили из-за ряда служебных провалов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Контрразведчики установили, что начальник разведцентра Петр Каменщиков возглавлял свое подразделение с 2012 года и организовал работу по вербовке украинских граждан.

"Они пополняли агентурные сети для сбора разноплановой разведывательной информации, а также входили в агентурно-боевых групп для подготовки и проведения диверсионных акций на территории Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщается, он был уволен из-за провалов в вербовке украинцев, которые разоблачали контрразведчики СБУ.

"Только во время последнего обмена по схеме 35 на 35, который состоялся 7 сентября 2019 года, в РФ было передано четырех разоблаченных контрразведкой и осужденных за государственную измену агентов", - говорится в сообщении.

Также в СБУ сообщили, что в настоящее время решается вопрос о привлечении Каменщикова и других сотрудников центра, задействованных в разведывательно-подрывной деятельности против Украины, к уголовной ответственности по ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что ФСБ РФ вербует украинцев во время посещения Крыма. Для вербовки применяются методы шантажа, давления и создания штучных компрометирующих ситуаций.

Напомним, ранее в Лисичанске осудили на 8 лет бывшего боевика "ЛНР". Боевик дал свидетельствования о многочисленных преступлениях со стороны боевиков.