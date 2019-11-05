У РФ звільнили начальника розвідцентру з-за провалів у вербування українців, - СБУ

Фото: звільнений начальник російської розвідки Петро Каменярів (ssu.gov.ua)

Українська контррозвідка викрила чотирьох таких агентів

Начальника російського розвідувального центру в Краснодарському краї, який забезпечував інформацією бойовиків на Донбассебрав участь у анексії Криму і вербував українців, звільнили з-за низки службових провалів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Служби безпеки України.

Контррозвідники встановили, що начальник розвідцентру Петро Мулярів очолював свій підрозділ з 2012 року і організував роботу з вербування українських громадян.

"Вони поповнювали агентурні мережі для збору різнопланової розвідувальної інформації, а також входили в агентурно-бойових груп для підготовки і проведення диверсійних акцій на території України", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, він був звільнений з-за провалів у вербування українців, які викривали контррозвідники СБУ.

"Тільки під час останнього обміну за схемою 35 на 35, який відбувся 7 вересня 2019 року, в РФ було передано чотирьох викритих контррозвідкою і засуджених за державну зраду агентів", - йдеться в повідомленні.

Також в СБУ повідомили, що в даний час вирішується питання про притягнення Каменщикова та інших працівників центру, задіяних у розвідувально-підривній діяльності проти України, до кримінальної відповідальності за ст. 114 (шпигунство) Кримінального кодексу України.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що ФСБ РФ вербує українців під час відвідин Криму. Для вербування застосовуються методи шантажу, тиску і створення штучних компрометуючих ситуацій.

Нагадаємо, раніше в Лисичанську засудили на 8 років колишнього бойовика "ЛНР". Бойовик дав свідчення про численні злочини з боку бойовиків.