ФСБ вербует украинцев во время посещения Крыма, - контрразведка

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Для вербовки применяются методы шантажа, давления и создания штучных компрометирующих ситуаций

Контрразведчики Службы безопасности Украины сообщили, что сотрудники ФСБ РФ в аннексированном Крыму заставляют украинцев сотрудничать с ними и собирать информацию на территории материковой Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как сообщается, основная задача, которую ставит российская спецслужба - это сбор информации о сотрудниках СБУ, пограничниках и военнослужащих украинской армии, выполняющих задачи вблизи административной границы с Крымом.

"Такие предложения прежде всего поступают гражданам Украины, которые трудоустроились на оккупированном полуострове и регулярно пересекают административную границу, а также частным перевозчикам. Кураторы требуют от них на конфиденциальной основе собирать разведданные", - говорится в сообщении.

В контрразведке сообщили, что ФСБ вербует украинских граждан методом создания компрометирующих ситуаций, шантажа, угроз, запугивания, физического и психологического давления. Активно используются угрозы о вынесении постановления о запрете въезда на полуостров.

Напомним, ранее в Крыму на границе ФСБ России задержала 34-летнего жителя Закарпатской области из-за того, что он поменял паспорт.

Также РБК-Украина писало, что на въезде в Крым ФСБ задержала двух жителей Севастополя, которые якобы ввозили на территорию полуострова запрещенные опиаты.

Кроме этого, в конце октября СБУ задержала агента ФСБ при получении секретных данных. Мужчина за деньги выполнял задание по сбору и передачи разведывательной информации.