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РФ увеличит количество артиллерийских ударов, чтобы возобновить наступление на Донбассе, - разведка Британии

Фото: РФ увеличит количество артиллерийских ударов, чтобы возобновить наступление на Донбассе (mill.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска могут прибегать к еще более частым артиллерийским бомбардировкам. Поскольку они не хотят рисковать боевыми самолетами за пределами своей линии фронта и в то время пытаются возобновить наступление на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Министерства обороны Великобритании в Twitter.

"В Черниговской области к северу от Киева примерно 3500 зданий были разрушены или повреждены во время оставленной попытки России продвинуться к украинской столице. 80% ущерба нанесено жилым домам", - говорится в сообщении.

Как поясняют в разведке Британии, масштабы этого ущерба указывают на готовность России применить артиллерию против населенных районов.

"Россия, вероятно, прибегла к все большей зависимости от неизбирательной артиллерийской бомбардировки из-за ограниченных возможностей выявления целей и нежелания рисковать регулярно летать боевыми самолетами за пределами своей линии фронта. Поэтому в ближайшие недели РФ, вероятно, продолжит сильно полагаться на массированные артиллерийские удары, пытаясь восстановить темп своего продвижения на Донбассе", - выяснили в разведке.

Напомним, при этом за минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях украинские военные сегодня отбили 11 вражеских атак. Бои продолжаются еще на трех локациях.

Отметим, как ранее сообщалось, Россия хочет удержать оккупированные территории, захватить Донецкую и Луганскую области, чтобы сообщить о победе, подтянуть ресурсы и готовить дальнейшее наступление.

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