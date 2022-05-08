UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ усиливает войска на границе, не исключены новые удары по территории Украины, - Генштаб

Фото: РФ усиливает войска на границе с Украиной (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Россия удерживает на границе с Украиной усиленные подразделения пограничников и вооруженных сил. Не исключаются новые обстрелы украинской территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба Вооруженных сил Украины.

"На Сиверском направлении противник активных действий не предпринимал. На пунктах пропуска и приграничных районах Брянской и Курской областей продолжают содержаться усиленные наряды пограничной службы", - говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что в российских приграничных с Украиной районах также замечены усиленные подразделения вооруженных сил РФ. Отмечается, что противник может нанести новые ракетные и артиллерийские удары по украинским войскам и объектам инфраструктуры, которые находятся возле границы с Россией.

Напомним, днем ранее российская авиация нанесла ракетный удар по Миропольской и Хотинской общинам Сумской области. В результате обстрела ранение получил украинский пограничник.

Отметим, в связи с высокой угрозой новых обстрелов в Сумской области отменили все мероприятия на 8 мая.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУВойна в УкраинеВторжение России в Украину