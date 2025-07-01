В РФ уражено завод "Купол" в Іжевську та НПЗ в Саратовській області: Генштаб розповів деталі

Уражено завод "Купол"

Як поінформували у Генштабі, 1 липня підрозділи СБУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по Іжевському електромеханічному заводу "Купол", що знаходиться в Удмуртській Республіці РФ.

"Завод "Купол", об’єкт воєнно-промислового комплексу рф, спеціалізується на виробництві зенітних ракетних комплексів малого радіусу дії. Підтверджено точні влучання у корпус №1 на майданчику №1. Зафіксовано пожежу. Результати ураження уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що відстань до заводу "Купол" становить понад 1300 кілометрів. Сьогодні джерела РБК-Україна підтверджували, що об'єкт був атакований далекобійними дронами СБУ.

Крім того, Defence Express писало, що завод атакували українські дрони "Лютий". При цьому, судячи з кадрів відео, безпілотники мали незвичайну конструкцію.

Також додамо, що підприємство "Купол" уже не вперше стає ціллю для дронів. Про подібні атаки повідомлялося в листопаді 2024 року.

Атака на НПЗ в Саратовській області

Окрім першої атаки, сьогодні підрозділи ГУР МО України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по території нафтопереробного заводу АТ "Саратоворгсинтез" у Саратовській області РФ.

"Потужності цього НПЗ використовуються окупантами для забезпечення пально-мастильними матеріалами військових підрозділів РФ, що задіяні у збройній агресії проти України", - уточнили у Генштабі.

Там додали, що підтверджено влучання по території об'єкта. Зокрема пошкоджено технологічні установки і виникла пожежа. Результати ураження ще уточнюються.