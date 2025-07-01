В РФ поражены завод "Купол" в Ижевске и НПЗ в Саратовской области: Генштаб рассказал детали

Поражен завод "Купол"

Как проинформировали в Генштабе, 1 июля подразделения СБУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по Ижевскому электромеханическому заводу "Купол", который находится в Удмуртской Республике РФ.

"Завод "Купол", объект военно-промышленного комплекса РФ, специализируется на производстве зенитных ракетных комплексов малого радиуса действия. Подтверждено точное попадание в корпус №1 на площадке №1. Зафиксирован пожар. Результаты поражения уточняются", - говорится в сообщении.

Отметим, что расстояние до завода "Купол" составляет более 1300 километров. Сегодня источники РБК-Украина подтверждали, что объект был атакован дальнобойными дронами СБУ.

Кроме того, Defence Express писало, что завод атаковали украинские дроны "Лютый". При этом, судя по кадрам видео, беспилотники имели необычную конструкцию.



Также добавим, что предприятие "Купол" уже не в первые становится целью для дронов. О подобных атаках сообщалось в ноябре 2024 года.

Атака на НПЗ в Саратовской области

Кроме первой атаки, сегодня подразделения ГУР МО Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по территории нефтеперерабатывающего завода АО "Саратоворгсинтез" в Саратовской области РФ.

"Мощности этого НПЗ используются оккупантами для обеспечения горюче-смазочными материалами военных подразделений РФ, задействованных в вооруженной агрессии против Украины", - уточнили в Генштабе.

Там добавили, что подтверждено попадание по территории объекта. В частности повреждены технологические установки и возник пожар. Результаты поражения еще уточняются.