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В РФ упростят прием в гражданство лиц "из стран, близких в социокультурном отношении"

Новости » Политика     07.03.2020 - 21:32
В РФ упростят прием в гражданство лиц "из стран, близких в социокультурном отношении"
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Путин дал поручения по реформе миграционного законодательства

Президент РФ Владимир Путин дал поручения по реформе миграционного законодательства и института гражданства в России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Сообщается, что постоянное проживание (вид на жительство) станет основным миграционным статусом, позволяющим иностранному гражданину в перспективе претендовать на получение гражданства России в общем и упрощенном порядке.

Кроме того, предлагается установить три вида порядка приема в гражданство России: общий, упрощенный и особый. Так, общий порядок представляет собой прием в гражданство на общих условиях и применяется "по умолчанию" ко всем иностранным гражданам и лицам без гражданства, не имеющим оснований быть принятыми в рамках упрощенного или особого порядка.

В документе отмечается, что упрощенный порядок "применяется к лицам, в отношении которых снимаются некоторые требования, предусмотренные для общего порядка, в силу происхождения этих лиц из стран, близких в социокультурном отношении, наличия позитивных социальных связей в РФ, уязвимого положения и др.".

Особый порядок "будет охватывать отдельные категории лиц, решение по которым требует оценки неочевидных фактов и в связи с этим - комиссионного рассмотрения, особых процедур и высокого уровня принятия решения".

Напомним, 5 марта Государственная дума РФ приняла закон об упрощении получения гражданства России для украинцев.

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