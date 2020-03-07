У РФ спростять прийом в громадянство осіб "з країн, близьких соціокультурно"

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Путін дав доручення щодо реформи міграційного законодавства

Президент РФ Володимир Путін дав доручення щодо реформи міграційного законодавства та інституту громадянства в Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Повідомляється, що постійне проживання (вид на проживання) стане основним міграційним статусом, що дозволяє іноземному громадянинові в перспективі претендувати на отримання громадянства Росії в загальному і спрощеному порядку.

Крім того, пропонується встановити три види порядку прийому до громадянства Росії: загальний, спрощений і особливий. Так, загальний порядок являє собою прийом в громадянство на загальних умовах і застосовується "за замовчуванням" до всіх іноземних громадян і приватним особам без громадянства, які не мають підстав бути прийнятими в рамках спрощеного або особливого порядку.

У документі наголошується, що спрощений порядок "застосовується до осіб, щодо яких знімаються деякі вимоги, передбачені для загального порядку, в силу походження цих осіб з країн, близьких до соціокультурному відношенні, наявності позитивних соціальних зв'язків в РФ, уразливого стану та ін." .

Особливий порядок "буде охоплювати окремі категорії осіб, рішення за якими вимагає оцінки неочевидних фактів і в зв'язку з цим - комісійної розгляду, особливих процедур і високого рівня прийняття рішення".

Нагадаємо, 5 березня Державна дума РФ прийняла закон про спрощення отримання громадянства Росії для українців.