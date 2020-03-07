ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У РФ спростять прийом в громадянство осіб "з країн, близьких соціокультурно"

Новини » Політика     07.03.2020 - 21:32
У РФ спростять прийом в громадянство осіб "з країн, близьких соціокультурно"
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Путін дав доручення щодо реформи міграційного законодавства

Президент РФ Володимир Путін дав доручення щодо реформи міграційного законодавства та інституту громадянства в Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Повідомляється, що постійне проживання (вид на проживання) стане основним міграційним статусом, що дозволяє іноземному громадянинові в перспективі претендувати на отримання громадянства Росії в загальному і спрощеному порядку.

Крім того, пропонується встановити три види порядку прийому до громадянства Росії: загальний, спрощений і особливий. Так, загальний порядок являє собою прийом в громадянство на загальних умовах і застосовується "за замовчуванням" до всіх іноземних громадян і приватним особам без громадянства, які не мають підстав бути прийнятими в рамках спрощеного або особливого порядку.

У документі наголошується, що спрощений порядок "застосовується до осіб, щодо яких знімаються деякі вимоги, передбачені для загального порядку, в силу походження цих осіб з країн, близьких до соціокультурному відношенні, наявності позитивних соціальних зв'язків в РФ, уразливого стану та ін." .

Особливий порядок "буде охоплювати окремі категорії осіб, рішення за якими вимагає оцінки неочевидних фактів і в зв'язку з цим - комісійної розгляду, особливих процедур і високого рівня прийняття рішення".

Нагадаємо, 5 березня Державна дума РФ прийняла закон про спрощення отримання громадянства Росії для українців.

Зеленський: у Путіна є рік для завершення війни Туреччина і Росія досягли угоди з Ідлібу
Новини України Володимир Путін
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся