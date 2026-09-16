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РФ уночі атакувала Україну різними типами дронів: скільки цілей знешкодила ППО

08:28 16.09.2026 Ср
1 хв
aimg Юлія Капітонова
Фото: ППО звітує про відбиття нічної атаки РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Минулої ночі російські окупанти скерували на різні регіони України десятки безпілотників. Однак більшість із них було успішно збито та подавлено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.

Нова атака РФ розпочалася ще о 18:00 15 вересня.

Для ударів противник застосував 80 дронів різних типів, а саме:

  • БпЛА типу Shahed, зокрема реактивні;
  • "Гербера";
  • безпілотники-імітатори "Пародія".

Запуски здійснювалися з території Росії та тимчасово окупованого Криму, зокрема з районів Орла, Курська, Міллерового, Гвардійського та Чауди.

До відбиття повітряної атаки були залучені підрозділи Сил оборони України:

  • авіація;
  • зенітні ракетні війська;
  • підрозділи радіоелектронної боротьби;
  • підрозділи безпілотних систем;
  • мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили протиповітряної оборони знищили або подавили 63 ворожі безпілотники. Йдеться про Shahed, "Гербери" та дрони інших типів.

Водночас зафіксовано наслідки атаки:

  • влучання засобів повітряного нападу на 7 локаціях;
  • падіння уламків збитих дронів на 2 локаціях.

Повітряна атака триває. У небі залишаються ворожі безпілотники. Українців закликають дотримуватися правил безпеки та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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