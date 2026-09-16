РФ уночі атакувала Україну різними типами дронів: скільки цілей знешкодила ППО

Минулої ночі російські окупанти скерували на різні регіони України десятки безпілотників. Однак більшість із них було успішно збито та подавлено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.
Нова атака РФ розпочалася ще о 18:00 15 вересня.
Для ударів противник застосував 80 дронів різних типів, а саме:
Запуски здійснювалися з території Росії та тимчасово окупованого Криму, зокрема з районів Орла, Курська, Міллерового, Гвардійського та Чауди.
До відбиття повітряної атаки були залучені підрозділи Сил оборони України:
Станом на 08:00 сили протиповітряної оборони знищили або подавили 63 ворожі безпілотники. Йдеться про Shahed, "Гербери" та дрони інших типів.
Водночас зафіксовано наслідки атаки:
Повітряна атака триває. У небі залишаються ворожі безпілотники. Українців закликають дотримуватися правил безпеки та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
До речі, нещодавно президент США Дональд Трамп повідомив, що Україна отримає ліцензію на виробництво Patriot, але є нюанс.
Також стало відомо, чому Вашингтон гальмує передачу ліцензії на Patriot.