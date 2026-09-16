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РФ ночью атаковала Украину разными типами дронов: сколько целей обезвредила ПВО

08:28 16.09.2026 Ср
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: ПВО отчитывается об отражении ночной атаки РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)

Минувшей ночью российские оккупанты направили на разные регионы Украины десятки беспилотников. Однако большинство из них были успешно сбиты и подавлены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.

Новая атака РФ началась еще в 18:00 15 сентября.

Для ударов противник применил 80 дронов разных типов, а именно:

  • БпЛА типа Shahed, в том числе реактивные;
  • "Гербера";
  • беспилотники-имитаторы "Пародия".

Запуски осуществлялись с территории России и временно оккупированного Крыма, в том числе из районов Орла, Курска, Миллерова, Гвардейского и Чауды.

К отражению воздушной атаки были привлечены подразделения Сил обороны Украины:

  • авиация;
  • зенитные ракетные войска;
  • подразделения радиоэлектронной борьбы;
  • подразделения беспилотных систем;
  • мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 63 вражеских беспилотника. Речь идет о Shahed, "Герберах" и дронах других типов.

В то же время, зафиксированы последствия атаки:

  • попадание средств воздушного нападения на 7 локациях;
  • падение обломков сбитых дронов на 2 локациях.

Воздушная атака продолжается. В небе остаются вражеские беспилотники. Украинцов призывают соблюдать правила безопасности и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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