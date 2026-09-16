РФ ночью атаковала Украину разными типами дронов: сколько целей обезвредила ПВО

Новая атака РФ началась еще в 18:00 15 сентября.

Для ударов противник применил 80 дронов разных типов, а именно:

БпЛА типа Shahed, в том числе реактивные;

"Гербера";

беспилотники-имитаторы "Пародия".

Запуски осуществлялись с территории России и временно оккупированного Крыма, в том числе из районов Орла, Курска, Миллерова, Гвардейского и Чауды.

К отражению воздушной атаки были привлечены подразделения Сил обороны Украины:

авиация;

зенитные ракетные войска;

подразделения радиоэлектронной борьбы;

подразделения беспилотных систем;

мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 63 вражеских беспилотника. Речь идет о Shahed, "Герберах" и дронах других типов.

В то же время, зафиксированы последствия атаки:

попадание средств воздушного нападения на 7 локациях;

падение обломков сбитых дронов на 2 локациях.

Воздушная атака продолжается. В небе остаются вражеские беспилотники. Украинцов призывают соблюдать правила безопасности и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.