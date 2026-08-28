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РФ уночі атакувала Україну понад 160 дронами: як відпрацювала ППО

09:34 28.08.2026 Пт
2 хв
Повітряний напад ворога триває досі
aimg Юлія Капітонова
Фото: ППО змогла знешкодити більшість ворожих цілей (Віталій Носач, РБК-Україна)

Минулої ночі російські загарбники скерували на Україну велику кількість безпілотників. Попри це, більшість із них не дісталися до цілей завдяки успішній роботі сил ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.

Нова атака РФ на Україну розпочалася ще о 18:00 27 серпня.

Цього разу ворог застосував 164 дрони, а саме:

  • ударні БпЛА типу Shahed (половина із них - реактивні);
  • "Гербера";
  • дрони-імітатори типу "Пародія".

Російські безпілотники летіли із напрямків: Орел, Брянськ, Міллєрово - РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

До знищення ворожих цілей були залучені:

  • авіація;
  • зенітні ракетні війська;
  • підрозділи РЕБ та безпілотних систем;
  • мобільні вогневі групи Сил оборони України.

У ПС ЗСУ повідомли, що станом на 09:00 сили ППО встигли знешкодити 137 російських дронів. Усе це відбувалося на півночі, півдні, сході та центрі країни.

"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях", - уточнили захисники.

За їхніми словами, атака ворога триває досі. У небі фіксують близько 10 російських БпЛА.

На цьому тлі ПС ЗСУ вкотре закликали українців не ігнорувати повітряну тривогу.

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