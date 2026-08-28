РФ ночью атаковала Украину более 160 дронами: как отработала ПВО

Минувшей ночью российские захватчики направили на Украину много беспилотников. Несмотря на это, большинство из них не достигли целей благодаря успешной работе сил ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.
Новая атака РФ на Украину началась еще в 18.00 27 августа.
На этот раз враг применил 164 дрона, а именно:
Российские беспилотники летели по направлениям: Орел, Брянск, Миллерово - РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское - ВОТ АР Крым.
К уничтожению вражеских целей были привлечены:
В ПС ВСУ сообщили, что по состоянию на 09:00 силы ПВО успели обезвредить 137 российских дронов. Все это происходило на севере, юге, востоке и центре страны.
"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях ", - уточнили защитники.
По их словам, атака врага продолжается и сейчас. В небе фиксируют около 10 российских БПЛА.
На этом фоне ПС ВСУ снова призвали украинцев не игнорировать воздушную тревогу.
Ранее мы сообщали, что российские захватчики ударили по "Эпицентру" в Запорожье.
Также стало известно, как развиваются события на фронте и где ВСУ провели успешные контратаки.