РФ ночью атаковала Украину более 140 дронов: как отработала ПВО
Ночью российские захватчики били по Украине беспилотниками разных типов. Однако большинство из них смогли обезвредить силы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.
В ночь на 18 ноября Россия атаковала Украину 141 ударным беспилотником, в том числе Shahed, "Гербера" и дронами-имитаторами "Пародия". Среди них 73 были реактивными.
Воздушное нападение началось еще в 18:00 17 ноября. Вражеские дроны запускали с направлений Орел, Миллерово (РФ), а также из оккупированного Крыма - Чауда и Гвардейское.
К отражению атаки привлекли авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 126 вражеских беспилотников, в том числе 59 реактивных Shahed, "Гербера" и дронов других типов.
В то же время несколько ударных беспилотников все еще оставались в воздухе, боевая работа продолжалась.
Также сообщается, что зафиксированы попадания вражеских средств воздушного нападения на семи локациях.
Кстати, ранее стало известно, что Великобритания передаст Украине более 1000 ракет для ПВО малой дальности.
А РБК-Украина сообщало, что истребители Gripen для Украины смогут получить комплексный пакет вооружения. В этом вопросе помогут несколько союзников Киева.
Также мы писали, что президент Владимир Зеленский предложил партнерам "справедливое соглашение", чтобы те помогли ракетами для ПВО.