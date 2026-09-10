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РФ уночі атакувала Україну дронами з п’яти напрямків, є влучання

08:29 10.09.2026 Чт
1 хв
Скільки ворожих цілей вдалося знищити?
aimg Юлія Капітонова
Фото: ППО заявила про відбиття нової атаки РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Росія розпочала новий повітряний напад на Україну о 18:00 9 вересня. Цього разу ворог застосував понад 140 дронів різних типів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ПС ЗСУ.

Росія атакувала Україну 149 ударними безпілотниками, а саме:

  • БпЛА типу Shahed, близько половини з них - реактивні;
  • "Герберами";
  • дронами-імітаторами типу "Пародія".

Безпілотники запускали з кількох напрямків: Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, тимчасово окупована територія Донецької області, Гвардійське в окупованому Криму.

До відбиття повітряної атаки залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 ППО знищила або подавила 128 ворожих БпЛА.

Водночас зафіксовано:

  • влучання ворожих дронів на 13 локаціях;
  • падіння уламків збитих безпілотників на 9 локаціях.

Повітряні сили ЗСУ також попередили українців, що повітряний напад ворога триває досі - в небі фіксують російські дрони.

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