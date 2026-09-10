РФ уночі атакувала Україну дронами з п’яти напрямків, є влучання

Раніше РБК-Україна розповідало, що Німеччина планує максимально оперативно передат Києву ракети PAC-2 для ППО Patriot.

Також стало відомо, що Європа допоможе Україні відбити зимові атаки РФ.

Окрім того, ми писали, як Польща після "Рамштайну" готує Україні пакет допомоги з ППО.