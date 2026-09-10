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РФ ночью атаковала Украину дронами с пяти направлений, есть попадания

08:29 10.09.2026 Чт
1 мин
Сколько вражеских целей удалось уничтожить?
aimg Юлия Капитонова
Фото: ПВО заявила об отражении новой атаки РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)

Россия начала новое воздушное нападение на Украину в 18:00 9 сентября. На этот раз враг применил более 140 дронов разных типов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ВС ВСУ.

Россия атаковала Украину 149 ударными беспилотниками, а именно:

  • БпЛА типа Shahed, около половины из них - реактивные;
  • "Герберами";
  • дронами-имитаторами типа "Пародия".

Беспилотники запускали по нескольким направлениям: Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск, временно оккупированная территория Донецкой области, Гвардейское в оккупированном Крыму.

К отражению воздушной атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 ПВО уничтожила или подавила 128 вражеских БПЛА.

В то же время зафиксировано:

  • попадания вражеских дронов на 13 локациях;
  • падение обломков сбитых беспилотников на 9 локациях.

Воздушные силы ВСУ также предупредили украинцев, что воздушное нападение врага продолжается до сих пор - в небе фиксируют российские дроны.

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