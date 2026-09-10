РФ ночью атаковала Украину дронами с пяти направлений, есть попадания

Россия атаковала Украину 149 ударными беспилотниками, а именно:

БпЛА типа Shahed, около половины из них - реактивные;

"Герберами";

дронами-имитаторами типа "Пародия".

Беспилотники запускали по нескольким направлениям: Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск, временно оккупированная территория Донецкой области, Гвардейское в оккупированном Крыму.

К отражению воздушной атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 ПВО уничтожила или подавила 128 вражеских БПЛА.

В то же время зафиксировано:

попадания вражеских дронов на 13 локациях ;

; падение обломков сбитых беспилотников на 9 локациях.

Воздушные силы ВСУ также предупредили украинцев, что воздушное нападение врага продолжается до сих пор - в небе фиксируют российские дроны.