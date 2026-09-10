РФ ночью атаковала Украину дронами с пяти направлений, есть попадания
Россия начала новое воздушное нападение на Украину в 18:00 9 сентября. На этот раз враг применил более 140 дронов разных типов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ВС ВСУ.
Россия атаковала Украину 149 ударными беспилотниками, а именно:
- БпЛА типа Shahed, около половины из них - реактивные;
- "Герберами";
- дронами-имитаторами типа "Пародия".
Беспилотники запускали по нескольким направлениям: Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск, временно оккупированная территория Донецкой области, Гвардейское в оккупированном Крыму.
К отражению воздушной атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 08:00 ПВО уничтожила или подавила 128 вражеских БПЛА.
В то же время зафиксировано:
- попадания вражеских дронов на 13 локациях;
- падение обломков сбитых беспилотников на 9 локациях.
Воздушные силы ВСУ также предупредили украинцев, что воздушное нападение врага продолжается до сих пор - в небе фиксируют российские дроны.
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