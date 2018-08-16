Уже 22 гражданина РФ просят Путина обменять их на украинских политзаключенных

Поступило еще 7 обращений от россиян на имя президента РФ Владимира Путина

Поступило 7 обращений от россиян на имя президента Росии Владимира Путина с просьбой вернуть их на территорию РФ путем обмена на одного из украинских политзаключенных. Об этом сообщает в Facebook украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Как сообщает омбудсмен, просьбы написали:

Анатолий Бусыгин, Алексей Шибаев, Сергей Егоров и Ольга Ковалис из Мариупольского СИЗО;

Василий Кусакин и Валерий Гратов с Днепровской учреждения исполнения наказаний №4;

Мурат Джимиев из Киевского следственного изолятора.

Также Денисова отметила, что на данный момент уже 22 заключенных российских гражданина подали такие заявления. Омбудсмен сказала, что все эти 22 заявления Министерство иностранных дел Украины дипломатической почтой доставит в администрацию президента РФ.

Денисова отметила, что Украина уже давно инициировала обмен и подала в РФ соответствующие списки, но до сих пор нет ответа от представителя РФ в Трехсторонний контактной группе Бориса Грызлова и уполномоченный РФ по правам человека Татьяны Москальковой, которым еще 5 июля были направлены письма относительно возможного обмена.

Ранее сообщалось, что еще четверо граждан Российской Федерации, которые содержатся в украинских местах лишения свободы, просят президента России Владимира Путина обменять их на украинских политзаключенных.

Также ранее первый вице-спикер украинского парламента, представитель контактной группы ТКГ Ирина Геращенко заявляла, что украинская сторона направит представителям России в Трехсторонней контактной группе информацию о заявлениях граждан РФ, которые удерживаются в Украине, которые выразили желание вернуться в Россию для дальнейшего отбывания наказания.