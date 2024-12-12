РФ уклала з Індією найбільшу в історії нафтову угоду, - Reuters

Зазначається, що це перетворює угоду на найбільше енергетичне партнерство між двома країнами, вартість якого оцінюється у 13 млрд доларів на рік за поточними ринковими цінами.

Ключові деталі угоди:

"Роснєфть" щомісяця постачатиме 20–21 вантаж розміром Aframax і три вантажі мазуту для нафтопереробного комплексу Reliance у Джамнагарі, Гуджарат.

вантаж розміром Aframax і три вантажі мазуту для нафтопереробного комплексу Reliance у Джамнагарі, Гуджарат. Угода передбачає щорічний перегляд умов, а ціни встановлюються на основі котирувань на нафтовому ринку в Дубаї.

Поставки стартують у січні 2025 року з перспективою продовження угоди ще на 10 років.

Індія, яка не підтримує санкції проти Росії, стала найбільшим імпортером російської нафти після обмеження закупівель із боку ЄС. Завдяки знижкам на російські сорти, такі як Urals, індійські нафтопереробники отримують значну економічну вигоду.

Ця угода також є викликом для нафтових виробників Близького Сходу, зокрема Саудівської Аравії, оскільки конкуренція за частку індійського ринку залишається гострою.

Санкції проти "Роснєфті"

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, проти РФ були запроваджені численні санкції, у тому числі стосовно її нафтової галузі.

"Роснєфть", я найбільша нафтова компанія Росії, потрапила під світові обмеження, як і сама російська нафта.

Наприклад, санкції проти російсьої нафти включали ембарго на її імпорт морським шляхом. З лютого 2023 року ембарго поширилося на нафтопродукти (наприклад, дизельне паливо). Пізніше країни G7, ЄС та Австралія запровадили цінову стелю на російську нафту.

Проти "Ронєфті" були застосовані такі санкції:

Активи "Роснєфті" були заморожені. Керівництво компанії, включаючи голову Ігоря Сєчіна, опинилося під персональними санкціями.

Європейські та американські компанії припинили співпрацю з "Роснєфтью", включаючи спільні проєкти в галузі видобутку та технологій.

Було обмежено доступ "Роснєфті" до міжнародних фінансових ринків і позик.

Нагадаємо, що адміністрація президента США Джо Байдена готує нові санкції проти експорту російської нафти.