Індія готова відмовитись від нафти РФ. Експерт назвала умову
Індія готова відмовитись від російської нафти. Це можливо, якщо хтось інший запропонує Нью-Делі нижчі ціни.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна Курс на Південь. Як Україна протидіє впливу Росії в Індії, Бразилії та Африці
За її словами, якщо хтось інший запропонує Індії нижчі ціни, то країна відмовиться від російської нафти.
"Індія ніколи не купувала російську нафту до початку війни в Україні. Ми отримували нафту з країн Перської затоки. Коли почалася війна і коли проти Росії були застосовані санкції, Росія хотіла вийти на інші економіки, і вона давала нам великі знижки", - зазначила наукова співробітниця Центру Європи та Євразії Інституту оборонних досліджень та аналітики з Індії Свасті Рао.
Що відомо проспівпрацю Індії та РФ щодо зброї
Що ж до російської зброї, після початку повномасштабного вторгнення Індія не уклала з Росією жодного нового контракту. І знов-таки, тут є дуже прагматичні причини.
З одного боку, Росія відправляє всю зброю на фронт проти України, і через це уже зірвалося кілька укладених раніше контрактів. Згідно з березневим звітом Стокгольмського міжнародного інституту досліджень миру, у 2009 році Індія імпортувала 76% зброї з Росії. У 2023 році частка РФ склала лише 36%.
З іншого боку, постає проблема технологій. У російській зброї було багато іноземних деталей. Їх постачання з Європи поступово обмежується, на заміну приходять китайські компоненти. І це викликає у Індії занепокоєння: чи не залишилися в китайських деталях якісь вразливості, що несе ризики для індійської безпеки з огляду на непрості відносини Нью-Делі та Пекіну.
Війна в Україні та Індія
Індія зберігає зв'язки з Росією на тлі війни в Україні. Нью-Делі сподівається, що такий крок не дозволить поглибити китайсько-російський альянс.
При цьому у війні в Україні взяв участь щонайменше 91 громадянин Індії. Більшість цих людей - з бідних родин, тож, коли агенти РФ пропонували їм роботу з чималими заробітками, вони погоджувалися.
При цьому, як у вересні писало Reuters, снаряди, які продавали індійські виробники зброї, перенаправляли європейські покупці в Україну. Нью-Делі не втручається, щоб зупинити торгівлю, незважаючи на протести Москви.
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