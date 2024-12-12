РФ заключила с Индией крупнейшую в истории нефтяную сделку, - Reuters

Российская государственная нефтяная компания "Роснефть" и индийский частный нефтеперерабатывающий гигант Reliance Industries заключили рекордное соглашение. Она предусматривает поставки 500 000 баррелей нефти ежедневно в течение следующих 10 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что это превращает соглашение в крупнейшее энергетическое партнерство между двумя странами, стоимость которого оценивается в 13 млрд долларов в год по текущим рыночным ценам.
Ключевые детали соглашения:
Индия, которая не поддерживает санкции против России, стала крупнейшим импортером российской нефти после ограничения закупок со стороны ЕС. Благодаря скидкам на российские сорта, такие как Urals, индийские нефтепереработчики получают значительную экономическую выгоду.
Эта сделка также является вызовом для нефтяных производителей Ближнего Востока, в частности Саудовской Аравии, поскольку конкуренция за долю индийского рынка остается острой.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину, против РФ были введены многочисленные санкции, в том числе в отношении ее нефтяной отрасли.
"Роснефть", крупнейшая нефтяная компания России, попала под мировые ограничения, как и сама российская нефть.
Например, санкции против российской нефти включали эмбарго на ее импорт морским путем. С февраля 2023 года эмбарго распространилось на нефтепродукты (например, дизельное топливо). Позже страны G7, ЕС и Австралия ввели ценовой потолок на российскую нефть.
Против "Ронефти" были применены такие санкции:
Европейские и американские компании прекратили сотрудничество с "Роснефтью", включая совместные проекты в области добычи и технологий.
Был ограничен доступ "Роснефти" к международным финансовым рынкам и займам.
Напомним, что администрация президента США Джо Байдена готовит новые санкции против экспорта российской нефти.
В комментарии РБК-Украина эксперт рассказала об условиях отказа Индии от российской нефти.
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