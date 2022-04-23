UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ угрожает обстрелять церкви на Пасху: верующих призвали быть бдительными

Фото: РФ угрожает обстрелять церкви на Пасху (wikipedia.org)
Автор: Мария Кучерявец

Правоохранители призывают украинских верующих быть бдительными на Пасху и избегать массовых скоплений. Поскольку Россия фактически угрожает обстрелять церкви в этот день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление государственной охраны Украины.

"Пасха - один из важнейших праздников для всех христиан. Но для рашистов нет ничего святого. ​​Поэтому правоохранители призывают верующих быть особенно бдительными: минобороны рф фактически сейчас угрожает обстрелять украинские церкви в Пасхальную ночь. Многочисленные бобардировки святынь ярко свидетельствуют о том, что в россии отсутствует уважение к церквям", - говорится в сообщении.

Поэтому СБУ и Нацполиция рекомендуют главам церквей минимизировать количество присутствующих на праздничных богослужениях.

"Пожалуйста, ради безопасности воздержитесь от массовых скоплений в культовых сооружениях. Придерживайтесь правил комендантского часа, установленных гражданскими администрациями", - призвали в сообщении.

Там также добавили, что пасхальные богослужения для христиан восточного обряда будут доступны в онлайн-формате и телевидении.

Напомним, в Луганской области на Пасху в храмах не будет богослужений.

Также во Львове не будут проводиться ночные богослужения во время Пасхи. Однако, к молитве можно присоединиться к комендантскому часу и на следующий день утром.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПасхаВойна России против Украины