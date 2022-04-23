РФ угрожает обстрелять церкви на Пасху: верующих призвали быть бдительными

"Пасха - один из важнейших праздников для всех христиан. Но для рашистов нет ничего святого. ​​Поэтому правоохранители призывают верующих быть особенно бдительными: минобороны рф фактически сейчас угрожает обстрелять украинские церкви в Пасхальную ночь. Многочисленные бобардировки святынь ярко свидетельствуют о том, что в россии отсутствует уважение к церквям", - говорится в сообщении.

Поэтому СБУ и Нацполиция рекомендуют главам церквей минимизировать количество присутствующих на праздничных богослужениях.

"Пожалуйста, ради безопасности воздержитесь от массовых скоплений в культовых сооружениях. Придерживайтесь правил комендантского часа, установленных гражданскими администрациями", - призвали в сообщении.

Там также добавили, что пасхальные богослужения для христиан восточного обряда будут доступны в онлайн-формате и телевидении.

Напомним, в Луганской области на Пасху в храмах не будет богослужений.

Также во Львове не будут проводиться ночные богослужения во время Пасхи. Однако, к молитве можно присоединиться к комендантскому часу и на следующий день утром.

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