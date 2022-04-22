Во Львове не будут проводить ночные богослужения на Пасху
Во Львове не будут проводиться ночные богослужения во время Пасхи. Однако, к молитве можно присоединиться к комендантскому часу и на следующий день утром.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.
Расписание богослужений:
Архикафедральном Соборе Святого Юра УГКЦ (пл. св. Юра, 5)
23 апреля, Великая Суббота:
- 9:00 - Вечерня с Литургией св. Василия Великого;
- 12:00 - благословение куличей и другой пищи (каждые полчаса до 21:30);
- 14:00 - Иисусова молитва за онкологических больных;
24 апреля, День Воскресения Христова:
- 7:30 - Надгробное, Пасхальная Утреня. Архиерейская Божественная литургия (совершает Митрополит Львовский Игорь);
- 11:00 - Божественная Литургия св. Иоанна Златоустого;
- 14:00 - Стихиры Пасхи;
- 16:00 - Воскресная Вечерня;
Свято-Покровский кафедральный собор ПЦУ (вул. М. Грушевського, 2)
23 апреля, Великая Суббота:
- 9: 00-Вечерняя с литургией свт. Василия Великого;
- 11:00 - освящение куличей (с 11:00 до 22:00);
- 20:00 - Чтение Деяний святых апостолов;
24 апреля, День Воскресения Христова:
- 7:00 - чтение Надгробного (Полунощница);
- 7: 30-Пасхальная Утреня, архиерейским чином;
- 8: 30-Божественная литургия свт. Иоанна Златоустого, архиерейским чином. Освящение куличей;
- 12:00 - Божественная литургия свт. Иоанна Златоустого;
- 17:00 - Великая вечерня, архиерейским чином.
Храм Успения Пресвятой Богородицы ПЦУ (Русская, 5)
23 апреля, Великая Суббота:
- 8:30 - литургия:
- 14:00 - начало освящения куличей (будет происходить каждые 15 мин до 21:00);
24 апреля, День Воскресения Христова:
- 6: 30 - Пасхальная утреня, литургия, освящение куличей:
- 10:00 - Литургия, освящение куличей:
- 15:00 - Пасхальная Вечерняя.
Свято-Георгиевский кафедральный храм УПЦ (ул. Короленко, 3)
23 апреля, Великая Суббота:
- 8: 00-времена. Изобразительные. Вечерняя. Литургия святителя Василия Великого;
- 14:00 - освящение куличей (заканчивается в 20:00).
24 апреля, День Воскресения Христова:
- 7:15 - Полунощница;
- 8: 00 - Крестный ход. Пасхальная утреня;
- 10: 00-Божественная Литургия. После Литургии-освящение куличей;
- 16:00 - Пасхальная Вечерняя.
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