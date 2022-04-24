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РФ удерживает пленных украинских воинов в колониях общего режима, - Денисова

Русский военный (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В нарушение Женевской конвенции 1949 года, Россия удерживает пленных украинских воинов в колониях общего режима, не осуществив перепрофилирования тюрем в лагеря для военнопленных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову.

По ее словам, военнопленные ВСУ находятся в колониях общего режима в Ростовской области. Для этого оккупанты расселили сразу два пенитенциарных учреждения на юге России: колонию общего режима № 1 в городе Зверево, а также № 12 В Каменске-Шахтинском вблизи российско-украинской границы.

"Полтора месяца назад оттуда выселили удерживаемых лиц в колонию № 10 Ростова-на-Дону, где заключенные теперь спят в три смены. А учреждения в Каменске-Шахтинском и Зверево теперь наполняются захваченными в плен украинскими солдатами. Их охраняют сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний РФ и заключенные, которых оставили на подсобных работах", - отметила Денисова.

В частности правила обращения с пленными регламентируются соответствующей Конвенцией и дополнительными протоколами к ней, принятым в 1977 и 2005 году. РФ в 2019 году денонсировала протоколы 1 и 2 к настоящей Конвенции. Несмотря на это страна-оккупант обязана выполнять принципы, изложенные в тексте Конвенции об обращении с военнопленными, по состоянию на 1949 год.

Ранее мы сообщали, что Украине не известна судьба украинцев, не прошедших российскую"фильтрацию".

Также мы писали, что в Каховке оккупанты похищают украинцев и пытают электрошокерами.

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