В Каховке оккупанты похищают украинцев и пытают электрошокерами, - Денисова

В оккупированной Каховке Херсонской области российские военные похищают украинцев. Затем их отправляют в бывшее управление полиции, где бьют и пытают электрошокерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную Верховной рады по правам человека Людмилу Денисову .

"В Каховке рашисты обустроили пыточную в помещении полиции, где бьют и подвергают пыткам заложников электрическим током", - написала в Facebook омбудсмен.

По ее словам, российские военные задерживают на улицах города не только украинских активистов или участников АТО/ООС, но мужчин, не имеющих отношения к воинской службе и не принимавших участие в митингах против оккупации.

Денисова добавила, что для задержания оккупанты используют формальные поводы: якобы "нарушение правопорядка" или "несоблюдение комендантского часа".

Возле полицейского участка постоянно в очереди стоят родственники задержанных. Они пытаются узнать об их судьбе и передать им продукты питания и вещи.

По словам очевидцев, в здании бывшей полиции Каховки находится более 10 мирных жителей. Некоторых из них оккупанты удерживают несколько недель. Мужчин избивают и пытают электрошокерами.

С особой жестокостью российские военные относятся к украинским силовикам, бойцам территориальной обороны и участникам АТО/ООС.