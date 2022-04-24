РФ утримує полонених українських вояків у колоніях загального режиму, - Денісова

За її словами, військовополонені ЗСУ перебувають у колоніях загального режиму у Ростовській області. Для цього окупанти розселили одразу дві пенітенціарні установи на півдні Росії: колонію загального режиму № 1 у місті Звєрєво, а також № 12 у Каменську-Шахтинському поблизу російсько-українського кордону.

"Півтора місяця тому звідти виселили утримуваних осіб до колонії № 10 Ростова-на-Дону, де ув'язнені тепер сплять у три зміни. А установи в Каменську-Шахтинському та Звєрєвому тепер наповнюються захопленими у полон українськими солдатами. Їх охороняють співробітники Федеральної служби виконання покарань РФ та ув'язнені, яких залишили на підсобних роботах", - зазначила Денісова.

Зокрема, правила поводження із полоненими регламентуються відповідною Конвенцією та додатковими протоколами до неї, прийнятими в 1977 і 2005 році. РФ у 2019 році денонсувала Протоколи 1 і 2 до цієї конвенції. Попри це країна-окупант зобов’язана виконувати принципи, викладені в тексті Конвенції про поводження із військовополоненими, станом на 1949 рік.